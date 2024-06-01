Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun programını dün de sürdürdü. Başkan Erdoğan dün, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kosova Başbakanı Albin Kurt ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Viktor Orban ile görüşmesinde Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan görüşmede, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

KAMPIN PROGRAMI NETLEŞTİ

Öte yandan AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün başlıyor. Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek kampın açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak. Parti çalışmalarının değerlendirileceği kampta, Kabine üyeleri de sunum yapacak. Ekonomi, enerji, tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları masada olacak. Yerel seçim analizi ve Meclis çalışmaları ele alınacak. AK Parti'nin yol haritası belirlenecek. Kamp Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Genel merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda ise. grup başkan vekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri, partinin Meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verecek. Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, İçişleri, Milli Eğitim Bakanları sunumlar gerçekleştirecek. Kamp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.