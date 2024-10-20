Başkan Erdoğan: Batı zil takıp oynuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti; Bu sene malumunuz ülkelerimiz arasındaki dostluk antlaşmasının 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Steinmeier de bu sene nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bugün de Sayın Şansölye'yi ve kıymetli heyetini ülkemizde ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz.

"HEDEFİMİZ 60 MİLYAR DOLAR"

NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Son dönemde ülkelerimiz arasında gerçekleşen üst düzeyli ziyaretler bu durumun açık tezahürüdür. Bu ilişkilerin lokomotifi beşeri bağlarımız ve ortak menfaatlerimizdir. Almanya'da nüfusu 3,5 milyonu geçen Türk toplumu yaşıyor. Her yıl ülkemizi 6 milyonun aşkın Alman turist ziyaret ediyor. Tabii biz bu sayının daha da artmasını temenni ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizi bu zengin gündem üzerine inşa ettik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kapsamlı şekilde ele aldık. İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ise 60 milyar dolara ulaşmak. Bu hedefi gerçekleştirmek için gayretlerimizi artırmış bulunuyoruz.

"AŞIRI SAĞ YÜKSELİYOR"

Görüşmelerimizin gündeminde Almanya'daki Türk toplumu da tabiatıyla yer aldı. İslam düşmanı ve yabancı karşıtı aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor. Birçok ülkede iktidar ortağı olacak güce ulaşan akımlar bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi de tedirgin ediyor. Alman hükümetinin izlediği birleştirici tutum üzerinde özellikle durduk. Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemini ve birlikte terörle mücadele kararlılığına ulaştık. Bu alanda somut adımlar atılmasına dair beklentimizi Sayın Şansölye ile bir kez daha paylaştım.

"KAPIMIZ ONLARA HEP AÇIK"

Malum Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi ve şu anda da 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk. Şu anda Lübnan'da ciddi manada Türkmenler de var ve bu Türkmen soydaşlarımızı da bizler aynen içeriye alırız. Onlara da kapımızı açık tuttuğumuzu söyledim söylüyorum. Kapımız onlara açık.

"KATLİAM ACIMASIZCA SÜRÜYOR"

İsrail'in Netanyahu'nun kafa yapısında çok açık net bu savaşı sadece belli basit bir dairede tutmak değil yayma anlayışı var. Zira İsrail'in elindeki imkanlar diğer ülkelerle mukayese edilemeyecek derecede fazla. Şu anda F-35'leri de kullanma noktasına geldi. Öbür tarafta roket füze bütün bu imkanlar şu anda İsrail'in elinde var ve bunlarla birlikte ne yapıyor? Bir yayılma periyoduna giriyor ve bu yayılma periyodunda da işte önce Gazze'de başlayan bu savaş sonunda nereye yayıldı? Lübnan'a kadar yayıldı ve Lübnan'da da bu ne yazık ki katliamlarını acımasız bir şekilde İsrail devam ettiriyor. Netanyahu devam ettiriyor. Bu birçok liderlerin şehit olması bunlar için adeta bir zevk meselesi. Batı zil takıp oynuyor. Başta Amerika'nın yaklaşım tarzı bu süreç içerisinde hiç de farklı değil ve bunu aynı şekilde devam ettiriyorlar. Zaten İsrail için silah mühimmat araç-gereç bunları temin etmek zor bir iş değil. Bunlar da kendilerine yoğun bir şekilde geliyor ve bu imkanlarla da İsrail bu bölgede katliamını sürdürüyor. Tabii bütün bunlar karşısında özellikle gıda mühimmat bütün bunlarla ilgili olarak biz Türkiye ne yaparız? Bunlara bakıyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla da bölgeye bu imkanlarımızı başta Kızılay'ımız olmak suretiyle onlarla aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz.