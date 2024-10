Özel’den tutuklu Başkan için miting

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasına ilişkin tutuklanmasının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda topladı.

DEM'DEN DESTEK

Özel, daha sonra ilçe meydanında toplanan kalabalıkla birlikte adeta miting yaparak tutuklu Başkanı'na destek verdi. Özel'e, DEM Parti milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partililer de eşlik etti. Öte yandan, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy ise, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyum olarak atandı. Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Can Aksoy'un dün göreve başladığı açıklandı. Açıklamada, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır" denildi.