Başkan Erdoğan partilileri uyardı: Vatandaşı dinlemezseniz size hakkımı helal etmem

Erdoğan, memleketi Rize'de düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan il başkanı, belediye başkanı, milletvekili gibi tüm görev kademelerindeki partililerin vatandaşların taleplerini dikkate almasının önemine vurgu yaptı. Başkan Erdoğan partilileri uyararak, "Size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir, sizden bir işin yapılmasını, gereğini istiyorsa, onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben de sizlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

'HAYKIRMAM LAZIM'

"Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir ama bilin ki bu Genel Başkan, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor" diyen Erdoğan, "Bu şikayetleri benim burada haykırmam lazım. Biz siyasetimizi yaparken, başka hiçbir şey ve hiç kimseye değil, hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum, bunları herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisi ile değil, davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Millete hizmet için kendilerine tahsis edilen kaynakları, kimi terör örgütlerine aktarır, kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi hiçbir eser üretmeden çarçur eder, kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değil açık söylüyorum millete ihanettir" ifadelerini kullandı.

TATLI SU SİYASETÇİLERİ

Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük sorunu, 'tatlı su siyasetçisi' tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla, sadece seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler, maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da, bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur" diye konuştu. Erdoğan, partililerin haftanın her günü ve günün 24 saati hakim olmadan, vazife etmeden, işlerinin hakkını veremeyeceklerini" bir an olsun akıllarından çıkarmamalarını istedi.

"YÜZDE 50'YE ÇIKACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "İnsanlar kafalarını kaldırıp baktıklarında yanlarında ilk sizi göremezlerse vazifenizin gereğini yerine getirmiyorsunuz demektir. Sizden yardım isteyen herkesin, derdini çözebildiğinizin derdini çözerek, bu mümkün değilse gönlünü alarak yanınızdan tebessümle ayrılmasını temin edemiyorsanız yanlış yerde bulunduğunuzu bilmelisiniz. Bizim süfli tartışmalarla, sinsi ayak oyunlarıyla, kapalı kapılar ardında yürütülen siyaset mühendislikleriyle işimiz olamaz" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşusu olan Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle yine bu kadro gerçekleştirecektir. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişiminde gözünü kırpmadan kıyam eden, ölüme yürüyen binleri, yüz binleri, milyonları nasıl unutabiliriz? Ülkeye kazandıracak daha çok hizmetimiz var. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır. Karşımızdakilerinin yalanlarını ve o cilanın altındaki rezillikleri birer birer ifşa edeceğiz. Bu bizim Türkiye'ye çağ atlatmış bir parti olarak en az diğer vazifelerimiz kadar önemli bir sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

CHP'YE TEPKİ

BAŞKAN Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. "CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığını Sayın Özel'e sordum" diyen Erdoğan, "CHP'li belediyelerin SGK'ya kaç çeyrek altın borcu olduğunun hesabını yapmasını istedim. Sayın Özel henüz bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin SGK'ya borçlarının çeyrek altın cinsinden hesaplaması sayın Özel'in vaktini alıyor. Orta oyunu burada bitmiyor. Sayın Özel'in doğalgaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmadığı da gerçek. Evinde kullandığı, verdiğimiz doğalgaz desteklerinden haberi bile yok. Neden suya 10 kat zam yaptınız? Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim. Gabar'da da günlük 70 bin varilin üzerine çıktık Sayın Özel" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

ERDOĞAN, "Terör örgütünün sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terketmek dışında herhangi bir seçenek bulunmuyor. Bölgemizi gelip terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Çok detaylı, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlarda PKK'nın bu kapsamını sınır hattından uzaklaştırdık. Bölgesel planların aparatı olarak devreye alınması istenen DEAŞ teröristi tam anlamıyla bozguna uğratıldı" dedi. Başkan Erdoğan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyarette hediye takdimi gerçekleştirildi.