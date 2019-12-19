CHP'li Tunç Soyer, FETÖ'den tutuklu Burak Oğuz'u ziyaret etti

FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a bir destek de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'den geldi. Ziyaretin ardından 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanan Oğuz'a sahip çıkan Soyer, HDP ve FETÖ'cülerin de destek verdiği sözde adalet yürüyüşünü hatırlatarak, "Nasıl Adalet Yürüyüşü demokrasi mücadelesinde tarihe geçtiyse, kayyum uygulamasına karşı ortaya koyacağımız birliktelik de tüm Türkiye demokrasisi için önemli bir kazanıma dönüşebilir" dedi.