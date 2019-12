CHP'yi FETÖ’cü başkan paniği sardı

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un FETÖ irtibatı nedeniyle tutuklanmasının ardından partisi CHP’de panik havası hakim. Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İl Başkanı Deniz Yücel, Ankara’ya giderek Genel Başkan ile görüştü. Oğuz’un örgüt üyeliğini bildiği iddiası ortaya atılan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ise henüz kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama gelmedi

FETÖ terör örgütünün mahrem imam yapılanmasındaki bazı isimlerle irtibatı tespit edilen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ üyeliğinden tutuklanması partisi CHP'de paniğe neden oldu. Oğuz'un FETÖ bağlantısından haberi olduğu iddiaları ortaya atılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapmazken olayı "iftira" söylemiyle geçiştirmeye çalıştı.



NET KONUŞMAKTAN KAÇTI

Önceki gün katıldığı programda Oğuz'un tutuklanması ile ilgili hukukçu milletvekillerinden oluşan bir heyet kurduklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Tutuklanması doğru değil. Biz beraat edeceğine inanıyoruz. Gizlilik kararı olduğu için ayrıntıları bilme imkanımız da yok" diye konuştu. Oğuz hakkında "FETÖ'cü değildir" gibi net bir ifade kullanamayan CHP lideri, bunun yerine tutuklanmasının yanlış olduğunu belirterek "kaçma gibi bir durumu yok" demekle yetindi.



ANKARA'DA ZİRVE YAPILDI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da alel acele bir 'Burak Oğuz' zirvesi yaptı. Tataristan programını yarıda keserek yurda dönen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Görüşmede, yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı ve geniş çaplı bir rapor sunulduğu öğrenildi. 1 saat süren görüşmede ayrıca Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ile Sevda Erdan Kılıç'ın da yer aldığı kaydedildi. Konuyla ilgili ilk olarak tutuklama kararına itiraz yapılacağı belirtildi.







AĞABEYİ BOĞULARAK ÖLMÜŞ

Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un ağabeyi Ümit Levent Oğuz'un, 1991 yılında, yüzerken boğulduğu öğrenildi. Bu olayın ardından Burak Oğuz'un anne ve babasının boşandıkları belirtildi.



URLA BELEDİYESİ'NE ÖNDER CAN ATANDI

Çıkarıldığı mahkeme tarafından FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile başkanlık görevinden alındı. Bu göreve başkan vekili olarak Urla Kaymakamı Önder Can atandı. Atama kararıyla ilgili Yeni Asır'a konuşan Can, "İlerleyen bir süreç var. Devletimizin verdiği görevi yerine getireceğim" dedi.



Buca Kırıklar Cezaevi'ne gönderilen ve ilk duruşmaya kadar hakkında kesinleşmiş bir karar bulunmadığı için başkanlık görevi devam eden Oğuz'un durumu ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Oğuz'un FETÖ üyesi olma suçundan cezaevinde tutuklu olmasını göz önünde bulunduran ve görevden alan bakanlık, Urla Belediye Başkanlığı görevine Urla İlçe Kaymakamı Önder Can'ı kayyum olarak atadı.



MECLİS DEVAM EDECEK

Bu arada Urla Belediye Meclisi'nin görevine devam edeceği öğrenildi. Belediyenin acil yapılması gereken işleri, imza faaliyetleri ve harcamalar gibi kritik konularda yetkili olan Can'ın görevlendirmesiyle meclis üyeleri ve encümen yapısı ortadan kalkmamış oldu. İçişleri Bakanlığı ve İzmir Valiliği'nin koordinasyonuyla ilerleyen süreç sonunda başkanlık için meclis içinden seçimin de gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.

