İzmir'deki su kesintisine tepki: CHP aynı CHP, zulüm aynı zulüm

İzmir'de büyük su kesintisinin ardından belediyeler tankerlerle su dağıttı. Yağmurlu havada İzmir'in birçok bölgesini sel suları etkilerden tankerlerin önünde uzun su kuyrukları oluştu. AK Parti cephesi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'yi görüntüler üzerinde yoğun eleştiri altına aldı. Tepki gösteren isimlerde biri de AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'ydı. Kaya, 1976 yılında insanların su tankeri önünde beklediği bir fotoğrafını ve günümüzden bir fotoğrafı paylaşarak, "Aradan 43 yıl geçmiş, değişmeyen tek şey vatandaşların mağduriyeti. İzmir'e ve İzmirlilere yapılan CHP zulmü, sistematik bir biçimde devam ediyor." dedi.