İzmir'deki su kesintisine tepki: CHP aynı CHP, zulüm aynı zulüm

İzmir'de büyük su kesintisinin ardından belediyeler tankerlerle su dağıttı. Yağmurlu havada İzmir'in birçok bölgesini sel suları etkilerden tankerlerin önünde uzun su kuyrukları oluştu. AK Parti cephesi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'yi görüntüler üzerinde yoğun eleştiri altına aldı. Tepki gösteren isimlerde biri de AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'ydı. Kaya, 1976 yılında insanların su tankeri önünde beklediği bir fotoğrafını ve günümüzden bir fotoğrafı paylaşarak, "Aradan 43 yıl geçmiş, değişmeyen tek şey vatandaşların mağduriyeti. İzmir'e ve İzmirlilere yapılan CHP zulmü, sistematik bir biçimde devam ediyor." dedi.
İzmir'de günler süren büyük su kesintisine tepkiler sürüyor. İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden hatta meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde su kesintisi yaşanmasının ardından belediyeler mahallelere tankerlerle su desteğinde bulundu.
Tankerler önünde uzun kuyruklar oluşurken görüntülere AK Parti cephesinden yoğun eleştiriler geldi.
AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medyadan 43 yıl önce Bornova'da su kuruğunda bekleyen vatandaşlarla, yine günümüzde su kesintisinin ardından Karabağlar'da tanker önünde kuyruk oluşturan İzmirlilerin mağduriyetlerini belgeleyen fotoğraflarla "CHP zulmü" eleştirisi getirdi.
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AK Partili Kaya paylaşımında, "İlk fotoğraf 1976 yılından, Bornova Büyük Cami önündeki su kuyruğu. İkinci fotoğraf ise 2019 yılında Karabağlar'daki su kuyruğu. Aradan 43 yıl geçmiş, değişmeyen tek şey vatandaşların mağduriyeti. İzmir'e ve İzmirlilere yapılan CHP zulmü, sistematik bir biçimde devam ediyor. CHP aynı CHP, zulüm aynı zulüm. Sadece kişiler ve yöntemler değişiyor. Ancak hakkını vermek lazım, CHP'li Kocaoğlu CHP'li Soyer'den daha insaflıydı. O hiç olmazsa İzmir'i yağmurlu havada susuz bırakmaz, kesintileri yaza doğru yapıp kuyrukları güneşli havaya denk getirirdi" ifadelerini kullandı.
İzmir'deki su kesintisine tepki: CHP aynı CHP, zulüm aynı zulüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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