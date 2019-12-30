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'daki çifte cinayetle ilgili önemli gelişme! Katil zanlısının kimliği belirlendi

İzmir Torbalı'daki çifte cinayetle ilgili önemli gelişme! Katil zanlısının kimliği belirlendi

30.12.2019, 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019,11:50

 'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve  Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada katil zanlısının, Enver Y. (30) olduğu tespit edildi.

İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, 2 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, katil zanlısının kimliği de belirlendi. Katil zanlısının, Enver Y. (30) olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞ

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Enver Y.'nin, son olarak 'yağma' suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği belirlendi. Katil zanlısının fotoğrafları, güvenlik güçlerine dağıtıldı. Polis ekiplerinin, Enver Y.'nin yakalanması için başlattığı operasyonlar sürüyor.

DHA

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