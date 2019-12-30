İzmir Torbalı'daki çifte cinayetle ilgili önemli gelişme! Katil zanlısının kimliği belirlendi

İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada katil zanlısının, Enver Y. (30) olduğu tespit edildi.