CHP’li Burak Oğuz sohbet hocasıymış

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen CHP'li Urla Belediyesi eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Urla Belediyesi'nin CHP'li eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamenin detaylarına Yeni Asır ulaştı. Oğuz'un Mali Müşavir olduğu dönemde sahibi olduğu şirketin kayıtları incelendiğinde 'Mahrem İmam' statüsünde olan ve 'İl İmamları' kadrosunda görev alan kişilerin şirket kayıtlarını tuttuğu tespit edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimini planlayan 5 sivil imamdan biri olan Hakan Çiçek ile telefon irtibatları olduğu belirlenen Oğuz'un FETÖ'nün mahrem imamlarından Hüseyin Çakıroğlu ile de ABD'ye aynı uçakta yan yana gittikleri ifade edildi. İfadesine başvurulan tanıklardan M.Ç. de, "Çoğunlukla perşembe akşamları sohbetler olurdu. Benim gittiğim hemen hemen her sohbette de hoca olarak İbrahim Burak Oğuz vardı. İbrahim Burak Oğuz'un sohbet hocası olduğu dönemde bizi yani sohbet grubu Bozyaka'daki Yamanlar Koleji'ne gittik" dedi. İddianame 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, duruşma tarihinin ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.



■ METİN BURMALI

CHP'li eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un iddianamesinde şok FETÖ detayları!

Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz, FETÖ elebaşının elini öpmeye gitmiş

Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak

İzmir Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz neden tutuklandı? İşte detaylar...

CHP'li Tunç Soyer, FETÖ'den tutuklu Burak Oğuz'u ziyaret etti

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz üst düzey FETÖ'cülerle görüşmüş