CHP'li eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un iddianamesinde şok FETÖ detayları!

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen CHP'li Urla Belediyesi eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Savcı, Burak Oğuz’un FETÖ’nün üst düzey imamlarıyla yakın irtibatına dikkat çekerek Oğuz’un örgütün renklendirme yöntemiyle hareket ettiğini ifade etti. İddianamede Oğuz'un mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiğine yer verildi.

İzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Oğuz'un FETÖ bağlantılarına yer verildi. İddianamede Oğuz'un mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiğine yer verildi.

BABASI "OĞLUM FETÖ'CÜ" DİYE KONUŞMUYORMUŞ!

Bir tanık ifadesinde "Urla halkının korktuğu şey şudur, Burak OĞUZ un babasının "oğlu ile çok uzun zamandır konuşmadığını ve bir çok insana benim oğlum Fetöcü o yüzden konuşmuyorum" dediğini başkalarından duydum, buna benzer söylentileri İzmir'de, İstanbul da, Ankara'da da çok duydum, ama biz tabiki gazeteci olarak babasından birebir böyle bir şey duymadığım için bu konu hakkında sadece duyum olduğunu söyleyebilirim, benim söz konusu olay ile ilgili tüm bilgim ve görgüm bundan ibarettir, bu hususta başkaca herhangi bir söyleyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulundu.



CHP'li Burak Oğuz ise söz konusu iddiayı "Babamla aramızdaki konu tamamen ailevi özel sebeplerdir." şeklinde yanıtladı.





MAHREM İMAMLA AYNI UÇAKTA YAN YANA ABD'YE SEYAHAT ETMİŞ

Soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'nden temin edilen uçuş manifesto listeleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Bilgi Sistemi'nde bulunan veriler kullanılarak yapılan incelemeyle ilgili olarak da şu anlatım yer aldı:



"26.10.2010 günü saat:09.38'de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan pasaport kontrolünden geçerek, Türk Hava Yollarının TK 1 sefer sayılı uçağı ile JFK (ABD) yurt dışına çıkarak Amerika ülkesine gittiği, 01.11.2010 tarihinde saat: 09.16'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yaptığı, aynı uçakta, birlikte çıkış-giriş yaptığı şahıslara bakıldığında, aynı dakika içinde İbrahim Burak Oğuz ile birlikte pasaport kontrolünden geçen şahıslar arasında KOM Bilgi Sistemi belge evrak kaydında, hakkında mahrem imam ve FETÖ/PDY müzahiri şirketlerde SGK kaydı olduğuna dair bilgi bulunan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında hakkında adli işlem yapılan, arama kaydı bulunan Hüseyin Çakıroğlu'nun gidiş yolculuğunda 51a-m sıradaki koltuklarında yan yana seyahat ettikleri, dönüş yolculuğunda ise İbrahim Burak Oğuz'un 51-b, Hüseyin Çakıroğlu'nun ise 51-a sıralı koltukta yine yan yana seyahat ettikleri tespit edildi."



BURAK OĞUZ'UN TELEFONU MAHREM İMAMLARDA

İddianamede dikkat çekici bir başka detay ise Burak Oğuz'un bugüne değin üzerine kayıtlı 32 adet telefonunun bulunmasıydı. Savcılık 32 telefonu tek tek sorarken Burak Oğuz bir kısmı FETÖ'nün üst düzey mahrem imamlarınca kullanılan telefonların büyük bölümüne 'hatırlamıyorum' cevabı verdiği görüldü. Savcılık, İ. Burak Oğuz'un tutuklanmadan önce savcılıktaki 3,5 saatlik sorgusunda verdiği ayrıntılı ifadeye iddianamede detaylı olarak yer verdi. Oğuz'un yanıt verdiği konular arasında FETÖ/PDY bağlantısı, mahrem imamlar görüşmesi, telefon hatları, iş hayatı ve yurt dışı gezileri gibi birçok konu yer aldı.

OLAY VİDEODA NELER VAR

Burak Oğuz'a sorulan sorular arasında Melih Çamkıran isimli muhasebecinin açıklamaları da vardı. Oğuz'un tutuklanmasına dayanak teşkil eden en önemli bilgileri verdiği gözlemlenen Çamkıran, soruşturmaya konu olan "video kaydından" bahsetti. Bazı isimlerin de bilgisine başvurulan videoda, Çamkıran ile AK Parti Urla eski Teşkilat Başkanı Önder Şengüler'in görüşmesi vardı.



O görüşme ile ilgili savcılıkta ifadesi alınan Şengüler, "Bana göstermiş olduğunuz 2 dakika 17 saniyelik video içerisindeki sarı yelekli yeşil renkli gömleği olan şahıs benim. Bu görüşmeyi 6 Şubat 2019'da yaptım" dedi.



"BUCA SOHBET İMAMIYDI"

Savcının, "görüşmeyi kiminle yaptın?" sorusuna "Melih Çamkıran" yanıtını veren Şengüler şunları kaydetti:

"Kendisini mali müşavir olarak tanıttı. Benim sosyal medya hesabıma mesaj göndererek 'Önder bey merhaba sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum' dedi. Sonra da bana numarasını yolladı. Sonra ben kendisini aradım. Bana CHP'den belediye başkan adayı olan Burak Oğuz hakkında elinde bilgiler olduğunu, toplantılar yaptığını, onun toplantılarda imamlık yaptığını, Buca imamı olduğunu söyledi. Ben bu telefon görüşmesini seçim ofisinde yaptım. Daha sonra kendisini arayacağımı söyledim. Sonra da bir gün sonra kendisini aradım. Telefonumda ses kaydetme özelliği olmadığı için konuşmaya başlamadan önce yanımda bulunan Erdem Özdemir isimli arkadaşım bizim telefonla konuşmamızı kendi telefonundan videoya çekti. Gerçekte uzun olan ve 8 dakika 23 saniye olan görüntüdeki konuşma içeriğinde bazı isimleri daha söyledi.

"GÜLEN'İN YATAK ODASINA SOKUYORDU"

Hangi evlerde toplantılar yaptıklarını, kurban parası verdiğini, Yamanlar Koleji'nde FETÖ'nün yatak odası olduğunu, Burak Oğuz'un sohbete gidenleri odaya sokarak FETÖ'nün yatağında oturttuğunu anlattı. Ayrıca Melih isimli kişi bana 2012'de ilişiğini kestiğini, Burak Oğuz'u meslek toplantılarında gördüğünü, denk geldiklerinde ise Oğuz'un kendisini tanımazlıktan geldiğini söyledi. Sana, 'bukalemun gibidir, çok fazla maskesi vardır. Dikkat edin, gereğini yapın' dedi.





Biz telefon görüşmesi sonrasında bu arkadaşla bir araya gelmedik. Erdem Özdemir de çektiği konuşma kaydını bana watsapptan attı. Sonra da kendi telefonundan sildiğini biliyorum."

Şengüler ayrıca, Melih Çamkıran ile sadece sosyal medyadan arkadaş olduğunu, siyaset yaptığı için binlerce kişiye yakın arkadaşının bulunduğunu söyledi.

"SEÇİM MALZEMESİ YAPMAYIN DEDİLER"

Savcının, "böyle bir görüntü varken neden adli makamlara bilgi vermedin?" sorusunu yanıtlayan AK Partili Şengüler, "Ben bu videodaki görüntüleri ve bilgileri kendi parti yetkililerime ilettim. Onların gerekeni yapacaklarını düşündüm. Bana bu videonun seçim malzemesi yapılmamasını, paylaşılmamasını söylediler. Ben AK Parti İlçe Başkanlığı'nda çalışıyordum. Bu bilgileri partimin üst yetkilileri söyledi" açıklamasında bulundu. Şengüler ayrıca bu görüntüyü tehdit ya da şantaj amaçlı kullanmadığını söylerken kimseye videoyu göndermediğini sözlerine ekledi.

FETÖ'CÜ ŞİRKETİ SPONSOR YAPTI

Şengüler, AK Parti Urla eski İlçe Başkanı Tarkan Bakırlı ile aralarında Burak Oğuz meselesini konuştuklarını söylerken Oğuz'un belediye başkanı olduktan sonra Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımı için FETÖ'den işlem gören SGM Elektrik isimli firmayı sponsor yaptığını söyledi. Şengüler, 30 Ağustos 2019'da bizzat kendisinin de 'tanık' olarak yer aldığı dosyalarda ismi geçen firma sponsorluğunu sorduğunu, watsapp mesajı attığını ve Oğuz'un kendisine, "haberim yok, ilgileneceğim" dediğini anlattı.



"NAMAZINI KILARDI AMA İÇKİ İÇERKEN GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

AK Parti Urla eski İlçe Başkanı Tarkan Bakırlı da savcılıktaki ifadesinde, "Kendisi 2008 yılına kadar benim mali müşavirimdi. Ben de o zaman Vestel'in Urla bayisiydim. Ben imam hatip kökenli birisi olmadığım için İslam dini ile ilgili çok kapsamlı bilgiye sahip değilim. Kendi çapımda öğrenmeye çalışan bir insanım. Burak Oğuz benim işlerimi yaptığı dönemlerde bazen ben giderdim, bazen de o gelirdi. Kendi işinin dışında Allah'ın kelamını ağzından eksik etmezdi. Namazını sürekli kıldığını yanımıza gelip gittiğinden bilirim. Yanımıza geldiğinde Peygamber efendimizin sünnetlerinden, ibadetimizi doğru yapmamız gerektiğinden bahsederdi. Bizim sohbetlerimiz bir örgütsel sohbet değildi. Ama kendisinin anlatımlarından bir yerde sohbet verdiğini anladım. Zaten konuşmasında sohbet yerinin Buca'da olduğunu söylemişti" dedi.

Bakırlı, 2011 yılında Burak Oğuz'u 29 Ekim kutlamalarında rakı içerken görünce çok şaşırdığını da anlattı.

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