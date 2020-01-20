“Evrim insanların en güzeliydi”

İzmir'in Balçova ilçesinde 5 Ocak günü kendisini asarak yaşamına son veren 27 yaşındaki Evrim Durakcı'nın intiharından sorumlu tutulan işadamı ünlü yelkenci Ümit Tanyüksel, Yeni Asır'a konuştu.

İZMIR'IN Balçova ilçesinde 5 Ocak günü kendisini asarak yaşamına son veren 27 yaşındaki Evrim Durakcı'nın intiharından sorumlu tutulan işadamı ünlü yelkenci Ümit Tanyüksel, Yeni Asır'a konuştu. EVRIM Durakcı'yı deliler gibi sevdiğini söyleyen Ümit Tanyüksel, "O benim her şeyimdi, o insanların en güzeliydi. Onu çok sevdim, hala da çok seviyorum, olayların bu hale gelmesinin, Evrim'in bunalıma girmesinin nedeni o annesi Şenay Ataş'tır. Biz birbirimizi sevdik, Evrim'in psikolojisini annesi bozdu. Evrim, artık yok, ben de yaşayan bir ölüyüm. Bunları hepsini yeri geldiğinde mahkemede anlatacağım" dedi.



BABASI İSYAN ETTİ

BABA Ahmet Durakcı ise yaptığı açıklamada, "O adamın peşini bırakmayacağım, duyduğuma göre de halen kızımın annesine saçma sapan mesajlar atıyormuş, bunların hesabını yargıda verecek" dedi.

FATİH ŞENDİL

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