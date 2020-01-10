“Evrim’i ölüme o adam sürükledi”

İzmir’de canına kıyan Evrim Durakcı’nın ölümünün ardından her geçen gün yeni iddialar ve detaylar ortaya çıkıyor. Durakcı’nın 17 yıllık arkadaşı Ceylan Kara da iş adamı Ümit Tanyüksel’i suçlarken, olayı görüntüleyen kameranın da kayıt yapmadığı öğrenildi

FATİH ŞENDİL Balçova'da ayrıldığı sevgilisinin ardından bunalıma girdiği iddia edilen Evrim Durakcı'nın intiharının arkasındaki sır perdesi bir türlü aralanmıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Evrim Durakcı'nın en yakın arkadaşlarından biri daha konuştu. Durakcı'yı 17 yıldır tanıyan ve İstanbul'da tiyatro sanatçısı olan Ceylan Kara, bilinmeyen detayları Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e anlattı.