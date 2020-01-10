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’i ölüme o adam sürükledi”

“Evrim’i ölüme o adam sürükledi”
Giriş Tarihi: 10.1.2020

’de canına kıyan Durakcı’nın ölümünün ardından her geçen gün yeni iddialar ve detaylar ortaya çıkıyor. Durakcı’nın 17 yıllık arkadaşı da ’i suçlarken, olayı görüntüleyen kameranın da kayıt yapmadığı öğrenildi

FATİH ŞENDİL

Balçova'da ayrıldığı sevgilisinin ardından bunalıma girdiği iddia edilen Durakcı'nın intiharının arkasındaki sır perdesi bir türlü aralanmıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Durakcı'nın en yakın arkadaşlarından biri daha konuştu. Durakcı'yı 17 yıldır tanıyan ve 'da tiyatro sanatçısı olan , bilinmeyen detayları Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e anlattı.

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