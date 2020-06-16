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'nde çıkan korkuttu

Son dakika... kampüsü içerisinde Tıp Fakültesine bağlı 'nda çıkan büyük panik oluşturdu.

Ege Üniversitesi'nde çıkan yangın korkuttu

16.06.2020, 09:22

Edinilen bilgiye göre yangın 23.30 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp fakültesine bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. İddiaya göre salondan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangının çıktığı yere kısa sürede ulaşan ekipler titiz bir çalışma ile yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir ölü ya da yaralı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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