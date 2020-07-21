‘Yanlışı düzeltmezsen biz gereğini yaparız’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve LGBTİ dostu belediyecilik sözleşmesi imzalayıp gökkuşağı renginde LGBTİ logosuyla poz vererek başlamasının ardından sergilediği bazı icraatlar tansiyonu yükseltti. En son Süt Kuzusu projesiyle çocuklara dağıtılan sütlerin üzerine konulan "gökkuşağı" tepki toplarken, Soyer'in aynı renge boyattığı belediye binası kolonları için AK Parti cephesinden net bir çıkış geldi. Kolonları yerinde inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Buradan Soyer'e çağrıda bulunuyoruz. O renkleri oradan kaldırın ve bu yanlıştan vazgeçin" dedi. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Dağ, "Bu yanlıştan dönülmezse gereğini biz yapacağız" ifadesini kullandı. Bu söylem ve icraatlar nedeniyle İzmir'de ciddi bir rahatsızlık oluştuğunu vurgulayan Dağ, "Sadece AK Parti ve MHP'lilerde değil CHP, İP ve HDP'lilerde de buna dair bir rahatsızlık olduğunu görüyorum" diye konuştu.

SOYER LGBTİ'YE ALAN AÇIYOR

"Şehrin merkezindeki kamuya ait bir binayı LGBTİ'yi simgeleyen renklere boyayarak İzmir'e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz?" diye soran Dağ, "Soyer evinin odalarını bu renklere boyayabilir, kişisel tercihidir. Lakin kamu binasını, pedofili ve ensest ilişkileri meşrulaştırmayı amaçlayan bir sapkınlığı simgeleyen renklere boyayamazsınız. Soyer'in başkanlığı döneminde belediye eliyle LGBTİ'ye açık şekilde alan açılmaya çalışılmaktadır" dedi. AK Parti'nin kimliği ne olursa olsun ülkede herkesin eşit yaşamasının önünü açtığını ancak toplumsal ifsada sebebiyet verecek sapkınlıklar karşısında da net tavır aldığını ifade eden Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada şöyle konuştu: "İzmir'de bu sapkın zihniyetin ve onu meşrulaştırmaya çalışan her türlü faaliyetin karşısında olacağız. 197 bin TL ödenerek bu şehrin en önemli kamu kurumlarından birinin LGBTİ'yi çağrıştıracak şekilde boyanmasına sessiz kalamayız. Biz bu yanlışı düzeltmesini bekliyoruz. Eğer düzeltilmezse gereğini biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

AKLI BU TOPRAKLARIN DEĞİL

Soyer'in verdiği mesajların hizmetlerin önüne geçtiğini de ifade eden Dağ, "Kıbrıs'la, bayrak ve para ile ilgili söyledikleri, LGBTİ konusundaki ısrarlı açıklamaları ele aldığımızda açıkçası şehrin dokusuyla oynanmaya çalışıldığını görüyorum. Toplumun değer yargılarına tamamen uzak bu projenin aklının, fikrinin Anadolu olmadığı ortada. Buradaki akıl Türkiye dışından. İzmir'de yaşayan, burayı seven ve 4 dönem vekilliğini yapmış biri olarak sorumluluk hissediyorum. Bu işlere hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz" dedi. İzmir'e hizmet konusunda belediye başkanlarının emrinde olduklarını söylediklerini vurgulayan Dağ, "Esas gündem hizmet iken, farklı yerlere mesaj vermek bu topraklara ait bir şey değil. Biz bu toprakların çocuklarıyız ve bu toprakların değer yargılarını savunmakla mesulüz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, belediyenin Konak Meydanı'ndaki binasının gökkuşağı renklerine boyanan kolonlarını yerinde inceledi.



SOYER'İN LGBTİ İCRAATLARI

■ Göreve gelmeden LGBTİ dostu belediyecilik sözleşmesi imzaladı. Ayrıca gökkuşağı rengindeki LGBTİ flamasıyla birlikte poz verdi.

■ LGBTİ haftası ve yürüyüşünü kutladı ve ileriki yıllarda bu yürüyüşe kendisinin de katılmak istediğini açıkladı.

■ Belediye Meclisi'ndeki Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'nun adını Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu olarak değiştirtti ve bu komisyona LGBTİ ile aynı renklerden oluşan bir logo belirledi.

■ Büyükşehir Belediye binasının kolonlarını LGBTİ renklerini çağrıştıran renklere boyadı.

■ En son İzmirli çocuklara dağıtılan süt paketlerinin üzerine 'gökkuşağı' koyması da dikkat çekti.



SOYER: RENK RUHU RAHATLATIR

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, Hamza Dağ'ın çıkışıyla ilgili, "Kolonların renklerinin değiştirilmesi söz konusu bile olamaz" dedi. "Renk hayattır, ruhu rahatladır" diyen Soyer, Alsancak'ta daha önce boyanan Toprak Mahsülleri Ofisi'nin silolarını örnek göstererek, şöyle konuştu: "O devasa siloların silindirleri 60 yıl beton rengiyle yaşadı. Başkan Ahmet Piriştina'nın gayretiyle gökkuşağı rengine boyandı. Bunu da mı görmüyorlar? O silolar boyandıktan sonra bölge cıvıl cıvıl oldu. Bu sözleri bir akıl tutulması olarak değerlendiriyorum."

Erhan GÜLENÇ

Hamza Dağ'dan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e LGBT tepkisi

Özel eğitim kurumuna imar kıyağı yaptılar

Soyer sınıfta kaldı