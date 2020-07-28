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Haberler İzmir İzmir'de Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı

'de Türk kara sularına itilen 43 kurtarıldı

'de Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 43 kurtarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı

28.07.2020, 09:46 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020,09:52

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 43 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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