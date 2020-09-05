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Haberler İzmir İzmir'de korkunç ölüm! 15 yaşındaki Melisa neden intihar etti? Melisa'nın ölüm sebebi babası mı? İşte o mesajlar!

'de korkunç ölüm! 15 yaşındaki Melisa neden etti? Melisa'nın ölüm sebebi babası mı? İşte o mesajlar!

'de yaşayan 15 yaşındaki Melise Buse K., babasının beylik tabancasıyla etti. Melisa'nın intiharının ardından attığı tweetler ortaya çıktı. Melisa'nın Twitter hesabından yazdıkları herkesi şaşırtırken, ölümünde babasının parmağının olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 15 yaşındaki Melisa neden intihar etti? Melisa'nın ölüm sebebi babası mı? İşte o mesajlar!

İzmir'de korkunç ölüm! 15 yaşındaki Melisa neden intihar etti? Melisa'nın ölüm sebebi babası mı? İşte o mesajlar!

05.09.2020, 13:53 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,14:11

İzmir Ödemiş'te yaşayan Melisa Buse K., babasının tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melisa, kurtarılamadı. Melisa'nın ölümünün ardından attığı tweetler gündeme bomba gibi düştü. Peki, Melisa neden intihar etti?

MELİSA K. KİMDİR?

İzmir Ödemiş Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K.(15), emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.

Twitter'dan daha önce yaptığı paylaşımlarda babasından baskı gördüğünü yazan Buse Melisa K., son tweet'inde de "Tetiği çektim" ifadesini kullandı

Polisin soruşturması sürüyor.

MELİSA'NIN PAYLAŞIMLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Genç kız, babasının yaptıklarıyla ilgili "Bana sürekli küfrediyor, beni sürekli aşağılıyor, benden nefret ediyor ya da beni öldüreceğini söylüyor" cümlelerini sarf etmiş ve yazdığı yazıların devamında 'kendi hayatını sonlandırabilecek kadar güçlü olabilmeyi isteyerek "her gün daha çok canımı acıtan şeyler yapıyorum" demiş.

Melisa K., çektiği acıları anlattığı yazısını şu cümlelerle sonlandırmış: "Bu gece ölürsem ve babam benden nefret ettiği için peşimden gelirse ne yapacağım? Bu dünyada beni koruyamayan Tanrı, onun yanına gittiğimde beni babamdan korur mu yoksa daha çok acı çeker miyim? Ölmekten çok babamdan korkuyorum, neden bunları yaşıyorum?"

İzmir'de korkunç olay! Babasının beylik tabancasıyla intihar etti

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