Melisa'nın ölümünde yeni gelişme! Babasının ifadesi ortaya çıktı!

Dün ilk kez ortaya çıkan ve sosyal medyanın gündemine oturan 15 yaşındaki Melisa'nın intiharıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Melisa K'nın babası yüzünden intihar ettiği iddia edilmişti. Emniyet güçleri tarafıdan yürütülen süreçin devamında emekli astsubay baba Özay K. gözaltına alındı. Yapılan incelemeler ve ifade işleminin ardından baba serbest kaldı. Talihsiz Melisa, Twitter'da paylaştığı fotoğraflarda babasının odasına ip bıraktığını, tabancayla kendisini öldürmesi için ithamlarda bulunduğunu ifade etmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

BABANIN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI!

Talihsiz olayın ardından Twitter üzerinden genç kızın son paylaşımları gündeme geldi. Dün gece paylaşım yapan genç kız tweetlerinde, "Hayatımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Bu gece sitede son gecem olacak gibi, yani haberiniz olsun. Bir şey değişmeyecek, iki yıl oldu, değişmeyecek. İki yıldır değişmeyen şey sizin sözlerinizle değişmeyecek, şimdi lütfen bırakın biraz daha sakinleşip gideyim.





İzmir'in Ödemiş ilçesinde emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla canına kıyan 15 yaşındaki Buse Melisa K.'ın cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki meydana geldi. Balkona çıkan Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin (49) beylik tabancasını başına dayayarak tetiğini çekti. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





EMNİYETTEKİ İFADESİNDE 'KIZIMI SEVERDİM' DEDİ

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K., olaydan sonra emniyete götürüldü. Baba Özay K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Ağabeyi gibi üniversiteyi kazanmasını istiyordum. Bu yüzden derslerine çalışmasını söyledim. 'Mart ayından beri hiç dersleri takip etmiyor muydun?' dedim. Kızımı severdim. Aramızda problem yoktu. Sosyal medyada yazılanlara çok üzüldüm" dediği öğrenildi. İşlemleri sonrası 'intihara sürükleme' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Özay K., serbest bırakıldı.

MEZARI BAŞINA ÇİÇEKLER KONDU

Buse Melisa K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler sonrası dün gece yakınlarına teslim edildi.







Ödemiş'e getirilen Buse Melisa K.'nin naaşı, kabristanda kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi. Buse Melisa K.'nin mezarına beyaz ipek giysi kondu, ayrıca mezarı başına halk arasında gelin duvağı olarak bilinen begonvil çiçekleri bırakıldı.

"KEŞKE BABAM ÖLSE"

Şiddet görmüyorum, sadece şımarık bir çocuğum, bu yüzden ailem üzülüyor ki haklılar. Onlar iyi ama ben yaşayıp bir şeyler yapmak için yetersizim, bunu sevmiyorum, bu yorucu. İçimde tutmak istemiyorum, aslında keşke ben yerime babam ölse. Balkona gidip biraz temiz hava alacağım. Son beş sigaramı içeceğim.

BABA SERBEST KALDI!

İntiharın ardından İzmir'de gözaltına alınan Özay K., daha sonra serbest kaldı.

DİNLEDİĞİ MÜZİKLER YÜZÜNDEN HAKARET ETTİLER!

Twitter'da Korean Pop olan K-Pop tarzı müzikler dinlediği görülen genç kıza şoke eden hakaret içerikli yorumların gelmesi de dikkat çekti. Genç kıza K-pop dinlediği için hakaret eden kullanıcılara sert tepkiler yağdı.

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