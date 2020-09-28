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Haberler İzmir Alacak kavgasında akrabasına kurşun yağdırdı

Alacak kavgasında akrabasına kurşun yağdırdı

'de , akrabası Ç.M. tarafından vuruldu. Aralarında alacak meselesi olduğu belirlenen akrabaların arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Ç.M akrabası Şerif Başaran'a 6 el ateş etti. 3 kurşunla sırt, omuz ve göğsünden yaralanan Başaran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Alacak kavgasında akrabasına kurşun yağdırdı

28.09.2020, 16:28 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,16:36

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ali Şerif Başaran (32), akrabası Ç.M. tarafından tabancayla vuruldu. Ç.M. gözaltına alınırken, 3 kurşunla yaralanan Başaran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Olay, saat 12.30 sıralarında, Kazım Dirik Mahallesi Küçükpark mevkisinde meydana geldi. Ali Şerif Başaran, aralarında alacak meselesi olan aynı binada oturduğu akrabası Ç.M. ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada Ç.M. yanında bulunan tabancayla Başaran'a 6 el ateş etti. Yanında bulunan tahta masayı alıp, kendisine siper eden Başaran, 3 kurşunla sırt, omuz ve göğsünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Ali Şerif Başaran ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Başaran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ç.M. olay yerine gelen polisler ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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