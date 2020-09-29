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İzmir'de olaylı gece! Kaçarken kurşunlandı

İzmir Buca'da meydana gelen silahlı saldırıda eğlence mekanında çalışan Murat Y., yaralandı. Fırından ekmek aldığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğrayan Murat Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA 29.09.2020, 08:34 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,08:55