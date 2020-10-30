Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki depremle ilgili ilk açıklama

Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi.

Bakanların bölgeye gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.