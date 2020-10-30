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Haberler İzmir Son dakika: İzmir depreminde 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: depreminde 6 kişi hayatını kaybetti

, depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.

Son dakika: İzmir depreminde 6 kişi hayatını kaybetti

30.10.2020, 16:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,18:27

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı.

6 KİŞİ ÖLDÜ

AFAD, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 202 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

5 MİLYON LİRA ACİL YARDIM

Öte yandan deprem bölgesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.

CAMİLER DEPREMZEDELER İÇİN AÇIK OLACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.

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