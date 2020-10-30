İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan hesaplar hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan @AsenaTR42 ve @RumiiYilmazTurk hesapları hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlar hakkında basın açıklamasında bulundu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir.
Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur."İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki depremle ilgili ilk açıklama İzmir'deki şiddetli depremde yıkılan binalar var! İşte ilk fotoğraflar İzmir'de deprem sonrası korkutan görüntüler
İzmir'deki deprem sonrası sosyal medyada provokasyon! Emniyet harekete geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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