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Haberler İzmir İzmir'deki depremde binanın yıkılma anları kamerada

'deki depremde binanın yıkılma anları kamerada

'deki depremde binanın yıkılma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Deprende saniyeler içinde yıkılan bina sonrası, ortalık toz ve dumanla kaplandı. İzmir açıklarındaki nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Merkez üssü 'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

30.10.2020, 16:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,16:38

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.

Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

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