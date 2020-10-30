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İzmir'deki depremde binanın yıkılma anları kamerada

İzmir'deki depremde binanın yıkılma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Deprende saniyeler içinde yıkılan bina sonrası, ortalık toz ve dumanla kaplandı. İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

30.10.2020, 16:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,16:38