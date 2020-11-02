Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Elif için geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir depreminden 65 saat sonra enkazdan çıkartılan küçük Elif için sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bakan Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç...

Ne desek az, ne desek tarifsiz...

Elhamdülillah. https://t.co/KLrZqCbGJZ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020

Minik Elif artık emin ellerde!

Başkan Erdoğan'dan Elif mesajı: Geçmiş olsun canım yavrum