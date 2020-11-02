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Haberler İzmir Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Elif için geçmiş olsun mesajı

'tan Elif için geçmiş olsun mesajı

, depreminden 65 saat sonra enkazdan çıkartılan küçük Elif için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Elif için geçmiş olsun mesajı

02.11.2020, 18:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir depreminden 65 saat sonra enkazdan çıkartılan küçük Elif için sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bakan Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

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