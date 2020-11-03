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Haberler İzmir Ayda Gezgin'in annesinden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

'in annesinden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... 'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından enkazından 3 yaşındaki sağ olarak kurtarıldı. Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ayda Gezgin'in annesinden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

03.11.2020, 12:49

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı.

Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu.

Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşmayı başardı.

Ayda Bebek, depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı.



Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek'e burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Ayda Bebek'in enkaz altında bir çamaşır makinenin yanında bulunduğu öğrenildi.



ANNESİNDEN ACI HABER GELDİ
Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı.

O fotoğrafın hikayesini anlattı... Ayda Gezgin'in kurtarılma anını duygulandıran sözlerle anlattı! 91. saatte Ayda bebek mucizesi! Ünlülerden Ayda bebek paylaşımları Minik Ayda ambulansla hastaneye böyle götürüldü!

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