Kirli mizaha vakıf kılıfı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in davetlisi olarak belediyenin çevrimiçi düzenlediği İzmir Uluslararası Mizah Festivali'ne katılacak olan Türk ve İslam düşmanı karikatüristlerin, merkezi Fransa'nın Paris kentinde olan Jean Plantu'nun kurucusu olduğu 'Cartooning for Peace' yani 'Barış için Karikatür' isimli vakfın üyesi oldukları ortaya çıktı. 67 ülkede söylemlerinin tamamı bulundukları ülkeye muhalif ve Batı çıkarları ile uyumlu olan 203 karikatüristin vakıf aracılığı ile sürdürdüğü kirli ittifakı gözler önüne seren Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "Ekmek, onur ve özgürlük' sloganıyla başlayan ve kısa sürede Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini etkisi altına alan Arap Baharı'nın arkasında da Batı merkezli benzer sivil toplum kuruluşları vardı" dedi.





FRANSA MERKEZLİ BİR VAKIF

Avrupa'da yükselen ırkçılığın ve nefret söylemlerinin adeta merkezi haline gelen Fransa'nın Paris kentinde 2006 yılındı kurulan vakfın kurucu başkanlığını ise Türkiye'yi Kürtleri katletmekle suçlayan ve başörtülü kadınları intihar eylemcisi gibi gösteren karikatürleriyle tepki toplayan Fransız çizer Jean Plantu yapıyor.





HEPSİ AYNI VAKFIN ÜYESİ ÇIKTI

24 Aralık'ta 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' konu başlığı ile gerçekleştirilecek olan söyleşide yer alan isimler de dikkat çekti. Yahudi asıllı Türk karikatürist İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide ABD'den Daryl Cagle, Tunus'tan Nadia Khiari, İsrail'den Michel Kichka, Japonya'dan Norio Yamanoi, Hollanda'dan Tjeerd Royaards, Burkina Faso'dan Damien Glez, İtalya'dan Marilena Nardi, Fransa'dan Jean Plantu, Tayland'dan Mor Thiwawat Pattaragulwanit ve Etiyopya'dan Yemi Yetneberk katılacak. Rozental dahil katılımcıların tümünün 'Cartooning for Peace' isimli vakfın üyesi olması şaşırttı. Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, söz konusu vakfın Danimarka'da Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerinin yayınlanmasından sonra dünya çapında Müslümanların bu olaya büyük tepki gösterdiğini ve vakfın da 2006 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile yapılan görüşmeler sonrası Fransız karikatürist Jean Plantu öncülüğünde kurulduğunu söyledi.





67 ÜLKEDE FAALİYET

Çalışkan, 67 ülkede faaliyet gösteren vakfın üyeleri arasında İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo'nun karikatüristlerinin de yer aldığı 203 ismin bulunduğunu ifade etti. Arap Baharı'ndan Türkiye'deki Gezi olaylarına kadar birçok organizasyonun arkasında Batılı sivil toplum kuruluşlarının olduğuna da dikkat çeken Çalışkan, "Bu STK'ların genel tavrı 'Barış, özgürlük ve demokrasi'dir. Bu Batılı ülkelerin çıkarlarına aykırı olduğu için Ortadoğu, Asya ve Güney Amerika gibi ülkeler üzerine yoğunlaşmışlar. Dolayısıyla bu vakfa baktığımızda da karikatüristlerin tamamının söylemleri Batı çıkarları ve onların dikte ettiği doktrine uygundur. Tamamı bulundukları ülkeye muhalif, siyasi karikatüristlerdir. İşe bu gözlükle bakılmalıdır" diye konuştu.



'ISRARLA GERİ ADIM ATMIYOR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Hakaret ve düşmanlığın sanatı olmaz' diyoruz ancak CHP'li Başkan Soyer, Türk ve İslam düşmanı karikatüristleri davetinden geri adım atmayıp, bu festivali bir ihanet festivaline dönüştürmekte kararlı görünüyor. İzmirliler ısrarla bu geri adımı bekliyor!!!" dedi.





'SİDDETLE KINIYORUM'

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu ise, "Karikatürcüler Derneği üyesi bir karikatürcü olarak, Sayın Tunç Soyer'in 'İzmir Mizah Festivali'ne Türkiye ve İslam düşmanlığı yapan karikatürleriyle tanınan Jean Plantu ile Ermeni soykırımı yalanını savunan karikatürcü Michel Kichka'yı davet etmesini şiddetle kınıyorum" diye konuştu.





BU SADECE BİR TESADÜF DEGİL

Söyleşiye katılanların tamamının vakıf üyesi olmasının da tesadüf olmadığını savunan Çalışkan, "Adı İzmir Uluslararası Mizah Festivali ama katılımcıların hepsi bu vakfın içinde yer alan, beraber siyaset yapmış aynı görüşte insanlar. Yani bugünkü konjektörde Türkiye aleyhine, Türkiye'nin bölgesel güç olmasını engellemeye çalışan, Türkiye'yi Batı'nın uslu çocuğu haline getirmeye çalışan Batı güçlerinin bir uzantısı konumundalar. Bu kişilere para ödenip ödenmediğini bilmiyoruz ancak İzmir'in ve İzmirlinin parası ile böyle bir etkinlik düzenleyip de İslamiyet'e küfür eden insanlara bütçeden bir para aktarılıyorsa bu kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Metin BURMALI

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