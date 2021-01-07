  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir BALlıları bırak öğretmenlere bak!

BALlıları bırak öğretmenlere bak!

'de "İktidara gelirsek taşeronu bitireceğiz" diyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı , belediyeye bir yandan HDP'lileri diğer yandan mezun olduğu 'ni (BAL) bitiren isimleri ve dönem arkadaşlarını dolduruyor.

BALlıları bırak öğretmenlere bak!

7.1.2021

Belediye ve şirketlerinin çalışan sayısı Soyer'in kadrolaşması nedeniyle sürekli artarken, Büyükşehir'e bağlı Meslek Fabrikası'nda ise bir dram yaşanıyor. Belediyenin meslek fabrikasında çalışan 60'a yakın kadın öğretmen, hizmet satın aldıkları taşeron şirketin sözleşme süresi dolduğu gerekçesi ile kapı dışarı edildi. Belediye ile taşeron firma arasında her yıl yenilenen sözleşmenin geçtiğimiz 28 Aralık'ta yenilenmediği için iş akitlerinin sonlandırıldığını belirten eğitmenler ise eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

'DAİMİ BİR İŞ İSTİYORUZ'

Eylemlerini Kemeraltı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasına taşıyan öğretmenler, ellerinde 'Taşerona son', 'Daimi sigorta istiyoruz' yazılı pankartlar taşıdı. Düdük çalıp "İş, ekmek, özgürlük", "Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Susmuyoruz, hakkımızı istiyoruz" sloganları atan eğitmenler adına konuşan Büşra Güngör, "Tunç Soyer'e Meslek Fabrikası emekçileri olarak sesimizi duyurabilmek istiyoruz" dedi. Eğitimcilerden Özlem Uçak sigortalı çalışan olmak istediğini ifade ederken, Ayşe Atan ise, "Pandemide maske dikiminde görevlendirildik. Sözleşmemiz 28 Aralık tarihinde sona erdiği için işimize son verildi. Bizim kaygılarımız var. Çocuklarımız evde, geçim derdimiz var. Başkanımıza sesimizi duyurmaya geldik. Bizi duyacağını düşünüyoruz. Biz taşeronla, saat ücretiyle çalışıyoruz ama bu şekilde hayatımızı idame ettiremiyoruz. Daimi iş, sigorta ve emeklilik hakkı istiyoruz" açıklamasını yaptı.

METİN BURMALI

Soyer’in BAL’lı ekibi iş başında Soyer sevgisi karşılıksız kalmadı Kimden yanasın Soyer! İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? Tunç Soyer projeleri neden bitiremedi?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

BALlıları bırak öğretmenlere bak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.