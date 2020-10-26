Vali uyarı yaptı Soyer göbek attı

İzmir'de korona virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığına yakalananların sayısı son 10 günde ikiye katlanırken kent yönetiminin zirvesinde iki farklı tablo oluştu.



Sadece son iki günde İzmir'de korona virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Yavuz Selim Köşger, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ise, korona virüs tehlikesini hafife alarak Seferihisar'da katıldığı düğün töreninde genelge ile yasaklanmasına rağmen bol bol oynadı. Seferihisar Yazarlar Evi'ndeki törende Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in 'Erik Dalı' şarkısıyla oynarken sosyal mesafe gözetmemeleri de dikkat çekti.

Soyer'in düğünler için yapılan oyun kısıtlamasına aldırmaması görenleri hayrete düşürdü.



VAKALARDA BÜYÜK ARTIŞ OLDU

İzmir'de korona virüs tablosu ağırlaşıyor. Sosyal medya hesabından dün bir açıklama yaparak İzmirlileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Vali Köşger, "Değerli İzmirliler tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmirimizde de Kovid-19 tehlikesi artarak devam ediyor. Örneğin, İzmir'de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3.5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor" dedi. Korona virüsün mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiasının da doğru olmadığını söyleyen Köşger, "Son iki günde 15 hemşerimizi kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural: Maske-mesafe-temizlik... Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

Kendini müziğin ritmine kaptıran Başkan Soyer eski mesai arkadaşları ile göbek attı.

'ERİK DALI'YLA COŞTULAR

Vali Köşger'in açıkladığı rakamlar durumun ciddiyetini net bir şekilde ortaya koyarken CHP'li Başkan Tunç Soyer'in önceki gün Seferihisar'da katıldığı düğün töreninde korona virüs tehlikesini hafife aldığını gösteren görüntüleri olay oldu. Seferihisar Belediyesi'nde görevli olan eski çalışma arkadaşları İsmet Akyıl ve Erol Yarımay'ın nikahlarını kıyan Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte yasak olmasına rağmen gelin, damat, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Yardımcısı Yelda Celiloğlu ile bol bol oynadı. Kendisini müziğin ritmine kaptıran Soyer ve beraberindekilerin sosyal mesafe kuralını hiçe saymaları da dikkat çekti. Bu görüntüler, "Topluma örnek olması gereken belediye başkanları, bunu yaparsa vatandaş da virüs tehlikesini onlar gibi ciddiye almaz" dedirtti.





OYNAMAK GENELGE İLE YASAKLANMIŞTI

İÇİŞLERİ Bakanlığı, geçtiğimiz 3 Eylül'de 81 ilin valiliğine gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgede düğün ve nikah törenleri için de önemli düzenlemeler getirdi. Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede düğünlerin nikah merasimi şeklinde yapılabileceği, düğün ve nikahların en fazla 1 saatte tamamlanacağı bildirildi. Ayrıca nikah merasimi şeklindeki düğün veya nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Bu arada, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının yasaklandığı kaydedildi.

Erhan GÜLENÇ

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