Haberler İzmir İzmir'de kumar oynayan 44 kişiye 322 bin lira ceza kesildi

İzmir'de kumar oynayan 44 kişiye 322 bin lira ceza kesildi

Son dakika... İzmir'de kumar oynayan 44 kişiye toplam 322 bin 173 lira ceza kesildi. İşletme sahiplerine de ilgili yasa gereği 6 bin 938 lira ceza verildi.