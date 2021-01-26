İzmir'de kumar oynayan 44 kişiye 322 bin lira ceza kesildi

Bornova ilçesi Gökdere ve Laka mahallelerindeki 2 ayrı adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Belirtilen adreslerdeki 44 kişiye, kumar oynadıkları, kapalı alanda sigara içtikleri, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 322 bin 173 lira para cezası uygulandı.
İşletme sahiplerine de ilgili yasa gereği 6 bin 938 lira ceza verildi.
Öte yandan Y.D. adlı kişinin üzerinden 2 tabanca, 3 șarjör ve 24 fişek ele geçirildi.Uşak’ta kumar oynayan 22 kişiye 70 bin TL para cezası kesildi İzmir'de 45 kişiye kumar baskını: 291 bin TL para cezası kesildi Menderes'te jandarmadan kumar baskını Nazilli’de kumar operasyonu! Binlerce lira ceza yağdı İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi İzmir’de suçüstü kumar baskını Evi açık eğlence mekanına çevirdiler, kumar oynarken yakalandılar
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