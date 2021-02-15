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Haberler İzmir İzmir’de 70 yıldır değişen bir şey yok

’de 70 yıldır değişen bir şey yok

Uzun yıllardır CHP’li belediyeler tarafından yönetilen İzmirliler, hemşerileriyle neredeyse 1 asırdır aynı kaderi paylaşıyor. ’in bundan 70 yıl önce çekilen fotoğraflarına ulaşan , değişen tek şeyin takvimler ve isimler olduğunu, vatandaşın her yağmurda çektiği sel çilesinin hiç değişmediğini gözler önüne seriyor.

İzmir’de 70 yıldır değişen bir şey yok

15.2.2021

Bir kent düşünün ki 70 yıldır belki de bir asırdır, altyapı sorununu çözememiş olsun. Ne eski belediye başkanları ne de yeni başkanları altyapı eksikliğini gidermek için hiçbir çalışmada bulunmasın ve o kent, neredeyse bir asırdır yağan her yağmurda sel sularına mahkum olsun... Takvimler değişsin, insanlar değişsin, isimler değişsin ama vatandaşın çektiği çile hiç değişmesin. İşte o kent, Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri olan İzmir. Kent, CHP'li belediyelerin iş bilmezliği yüzünden sorunlarla boğuşuyor.

1950'LER


1960'LAR

1970'LER

SOYER 'ÇAV BELLA' İLE ZIPLIYOR
Her yağmurda caddeler, sokaklar göle dönüyor, evler ve işyerleri sular altında kalıyor. İnsanlar sevdiklerini sel sularına kurban veriyor. İşin en acı tarafı ise, bu durumun en az 70 yıldır hiç değişmemiş olması. 70 yıl önceki nüfusunun 4-5 katına ulaşan İzmir, gelişen teknoloji, artan bütçe payına rağmen gelişemiyor, değişemiyor. İzmir'de başa gelen son başkan Tunç Soyer de İzmirlinin boğuştuğu sorunları görmezden gelip 'Çav bella' eşliğinde zıplıyor. İzmir'in 1950, 1960 ve 1970'li yıllarda çekilen fotoğraflarına ulaşan Yeni Asır, vatandaşların büyük babalarıyla 70 yıl sonra bile aynı kaderi paylaştığını gözler önüne seriyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belki bu fotoğrafları gördükten başkanı olduğu kent için bir şeyler yapmaya karar verir, kim bilir!

2021

2021

2021

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER

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