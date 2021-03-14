Tunç Soyer'den Enver Aysever'e özel kıyak! 18 günlük ders için 238 bin lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında "okuryazarlık" eğitimi verme kararı sonrasında gazeteci Enver Aysever ile anlaştığı ve atölye hizmetinin ihaleye çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

18 GÜNLÜK BEDEL 238 BİN 500 LİRA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" ihalesine 13 Ocak 2021 tarihinde çıktığı, 17 Şubat 2021 tarihinde ise ihalenin sonuçlandığı öğrenildi. Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 238 bin 500 lira karşılığında 20 kişiye "okuryazarlık" kursu verdiği ortaya çıkınca sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada Aysever'in kursu için 9 ay içerisindeki 18 günlük eğitim bedelinin 238 bin 500 lira olması şok etkisi yarattı. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan belgede, 9 ay içerisinde her ay iki gün verilecek eğitimler için Aysever'in bir öğün öğle yemeği, 2 gün 4 yıldızlı otelde konaklama, şehir içi ve şehirlerarası havayolu ulaşımı gibi ihtiyaçlarının da karşılanacağı iddia edildi. Pandemiden dolayı kursun çevrimiçi eğitimlere dönebileceği de ileri sürüldü.

"BİR ÖĞRETMENİN 5 SENELİK PARASI"

Aysever'e 18 gün için 238 bin 500 liralık kurs ücretine sosyal medyadan eleştiri getiren vatandaşlardan biri olan Ferdi Sağlam, "Bir öğretmenin 5 senelik parası o Enver Aysever" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı Selçuk Erdem ise "Bunlar... Sabahtan akşama kadar, Millete yandaş damgası vuranlar... Ülke soyuluyor nutukları atanlar... Hırsız var diye bağıranlar... Ama 20 kişiye 18 günlük okuma yazma dersi için CHP'li gazeteci Enver Aysever'e 238 bin 500 TL para veriyorlar" şeklinde konuştu.

"İŞTE BUNLARIN SOSYALİZMİ BÖYLE OLUR; İHALE SOSYALİZMİ!"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı avukat Eyüp Mert Özsüer ise "CHP'li 'sosyalist' Enver Aysever, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 18 günlük atölyesinde 238 bin 500 TL karşılığında 20 kişiye okuma yazma dersi verecekmiş. İşte bunların sosyalizmi böyle olur; ihale sosyalizmi!" ifadelerini kullandı. Rukiye Aydemir, "Adrese teslim ihaleler, hayırlı işler Enver Arsever" ifadelerini kullandı. Enver Aysever ise ihale bedeliyle ilgili sessizliğini koruyor.

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