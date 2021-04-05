İzmir’de bu düzen artık değişecek!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in sorunları ile ilgilenmek yerine 'popülist siyaset' yapmayı sürdürüyor. Daha önce Kıbrıs meselesinden Kürtçe'ye kadar birçok konuda kendi görev alanıyla ilgili olmayan açıklamalar yaparak tepkilerin hedefi olan Soyer, şimdi de "Bu düzen değişecek" şeklinde çıkış yaptı.

'DÜZEN' ELEŞTİRİSİ GELDİ

Menderes ziyaretinde çekilmiş bir video ile birlikte "Biz Varız" etiketiyle paylaşım yapan Soyer, "Yaşadığımız krizlerin yarattığı tahribatın farkındayız. Bu düzenin değişeceğini biliyoruz!" ifadelerini kullandı. Soyer'in bu çıkışı tepkilerin hedefi oldu. Soyer'den öncelikle kentin sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan İzmirliler, asıl İzmir'de hiçbir iş yapmayanların kurup saltanat sürdüğü bu düzenin değişmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu arada Soyer'in lüks makam minibüsünde bacak bacak üstüne kahkaha atarken çekilmiş fotoğrafı da sosyal medyada tepkilerin hedefi olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, seçim öncesi ve görevinin ilk günlerinde bisiklete binip, metroda ayakta yolculuk yapan Soyer'in 2 yılda şehrin hiçbir altyapı sorununu çözmemesine rağmen lüks makam araçlarında bacak bacak üstüne kahkaha atmasını eleştiri yağmuruna tutuyor.

Vatandaşlar daha önce belediyeye bisikletle gidip geleceğini söyleyen Soyer'in lüks makam araçlarındaki bu tür görüntülerinin oluşturduğu tezata dikkat çekti.

SEÇİM ÖNCESİ-SONRASI

İzmirliler, Soyer'in daha önce bisikletle çekilmiş veya metroda ayakta yolculuk yaparken çekilmiş fotoğraflarını "seçim öncesi" notuyla paylaşırken yanına Soyer'in lüks minibüste kahkaha atarken çekilmiş fotoğrafını koyup üzerine "seçim sonrası" notunu düştü. Bu şekilde Soyer'in iki farklı yüzüne dikkat çeken vatandaşlar daha önce belediyeye bisikletle gidip geleceğini söyleyen Soyer'in lüks makam araçlarındaki bu tür görüntülerinin oluşturduğu tezata dikkat çekti.



SEÇİMDEN SONRA SIFIR HİZMET BOL KAHKAHA



"HİÇBİR İŞ YAPMAYIP PİŞKİNCE GÜLÜYOR"

CHP'Lİ Başkan Tunç Soyer'in lüks makam minübüsündeki kahkaha fotoğrafına sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle:

@avahmetozdemir: (Minübüs fotoğrafıyla birlikte) CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer işe bisikletle giderken... (!) @akantalyali: İzmir BBB Tunç Soyer "bisikletle" işe giderken :) @ULKUCan4444: CHP'li seçmen aç ama Soyer saltanat sürüyor. Yürü be koçum sende bu kitle varken daha çok saltanat sürersin...

@GeliniOsmanl: Hiç bir iş yapmayıp böyle pişkin pişkin gülmek. En büyük iş bence.

Becerebiliyorlar.

@Zeyd_571: Adamların hayatları yalan kitleleri de müsait. Kitleyebildikleri kadar kitliyorlar.

@zekipinar: Bisikletle işe giderken kuşları beslemiş olmanın huzuru yüzüne nasıl da yansımış!

@Selami95139413: VİP bisiklet bu.

@defensturk: Bu gülüşü nerede olsa tanırım "Kerizler sağolsun" gülüşü bu...

@Eliferyilmaazz: Bu hayatta CHP'li olmak varmış adamlar hizmet yapmadan alkış alıyor ne güzel dünya.



"ÇÖZÜM İSTİYORUZ YIKIM DEĞİL"

@Murates78275162: İzmir'e çözüm istiyoruz yıkım değil.

@Yakup_Cemils: Önce İzmir'i kokudan arındır. Sonrasını konuşuruz.

@erol292739092: Vatandas proje soruyor. Baskan çok komiksin çok...

@Jls_Vrn: Başkanlık döneminizde, Çiğli-Altınyol-Halkapınar-Yeşildere Yolu-Alsancak'taki trafik yoğunluğuna yönelik olarak, hangi çözümleri ve projeleri yürütüyorsunuz? Özellikle merak ediyorum, Karşıyaka-Konak körfez geçişine yönelik bir projeniz olacak mı? Feribot sayısı artacak mı?

@APusatcioglu: 'Biz varız' diyen belediyeden 6 aydır iki tane ağacı budamasını bekliyoruz!

@NEVZATKANLI35: (Soyer'den trollere 722 bin lira başlıklı haber görselini paylaşarak) Bu resimdeki CHP'li değil de AK Partili olsaydı başlardı muhalefet 'Millet aç iken, para yokken sen paraları trollere harcıyorsun' diye konuşmaya. Siz utanmıyor musunuz İzmirli seçmeniniz aç (!) iken paraları sosyal medyada harcamaya?

@sikayet_izmir: Bornova'dan Ankara asfaltına çıkarken sol tarafta çukur var, Büyükşehir Belediyesi önündeki alt geçit girişi çukur, Talatpaşa Bulvarı çukur, Alsancak çukur, otogar bölgesi ful çukur vs....

Erhan GÜLENÇ

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