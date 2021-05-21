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Haberler İzmir CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: 'Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?'

CHP’li Belediye Başkanı Karakayalı: 'Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?'

CHP'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkanı spor kulüplerine destek adı altında toplanılan 600 bin liranın akıbeti belediye meclisinde sorulunca skandal bir cevap verdi. Karakayalı, Ddağıtmak zorunda değilim maç yok spor yok. Sana ne, size ne?” dedi.

CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: 'Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?'

21.05.2021, 17:26 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021, 17:32

İzmir Kemalpaşa Belediye'sinin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında, CHP'li Başkan Rıdvan Karakayalı, toplanan yardım paralarının akıbetine dair sorulara cevap vermeyip konuyu kapatmaya çalıştı.



"600 BİN TL NEDEN DAĞITILMIYOR?"
Toplantıda AK Partili meclis üyesi, belediye tarafından spor kulüplerine destek için toplanan yardım parasını hatırlatarak, "600 bin lira toplandığı söyleniyor, peki 14 kulübe neden eşit şekilde dağıtılmıyor?" sorusunu yöneltti.



"DAĞITMAK ZORUNDA DEĞİLİM"
CHP'li başkan bu soruya, "Dağıtmak zorunda değilim, maç yok spor yok, herhangi bir maç oynanıyor mu, herhangi bir maç oynanıyor mu, resmi maç var mı?" cevabını verdi.



"SANA NE SİZE NE?"
AK Partili meclis üyesinin bir kez daha "600 bin lira nerede?" sorusunu yöneltmesi üzerine ise CHP'li başkan "Sana ne, size ne?" yanıtını vererek konuyu kapatmaya ve ilgili soruları susturmaya çalıştı.

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