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Haberler İzmir İzmir-Çeşme yolunda ot yangını! Anında kontrol altına alındı

İzmir-Çeşme yolunda ot yangını! Anında kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde çıkan ot yangını söndürüldü. Yangının sigara izmariti nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendirildi.

İzmir-Çeşme yolunda ot yangını! Anında kontrol altına alındı
AA

30.07.2021, 08:20 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021, 08:22

Son dakika alınan bilgiye göre, İYTE kampüsünün İzmir–Çeşme kara yolu tarafında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Ateşten çember

Durumun bildirilmesi üzerine Urla Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının 10 dönümlük alanda etkili olduğu ve bölgede bulunan bazı çam ağaçlarının da yandığı belirtildi.

Yangının sigara izmariti nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendirildi.

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