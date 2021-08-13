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İzmir Tire'deki orman yangını söndürüldü

İzmir’in Tire ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İzmir Tire'deki orman yangını söndürüldü
DHA

13.08.2021, 09:01

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çamlıktepe mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan alev yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Alevlerin tehdit ettiği Karateke Mahallesi'nde oturan vatandaşlar ile bölgeye sevk edilen orman işçileri ve itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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