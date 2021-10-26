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Haberler İzmir Geleceğin enerjisi hidrojen olacak

Geleceğin enerjisi hidrojen olacak

Geleceğin enerjisi hidrojen olacak

26.10.2021

YAŞAR Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye'nin ilk temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu fikir maratonu (ideathon) "BEST For Hydrogen" etkinliği gerçekleşti. Temiz hidrojen alanında yenilikçi fikirler üretmek için toplanan 90 kişi, 2 gün boyunca projeler üretti. Etkinliğin açılışın konuşan Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, "İklim değişikliğinin kapımıza dayandığı böyle bir günde, bunu durdurmak için yapacağımız tek şey temiz enerji kullanmak için her türlü uğraşı vermek" dedi.
KONUŞMASINDA hidrojenin dünyadaki en hafif ve en bol bulunan element olduğuna dikkat çeken ASPİLSAN Ar-Ge Mühendisi Can Sındıraç da, "Karbon emisyonunu en aza indirmek için yeşil hidrojene geçmek zorundayız. 2050'ye kadar hidrojene ihtiyacımız 10 kat artacak. Hidrojen kullanan otobüs, yaklaşık 5 yılda 13 bin ağaca eşit oluyor. Bu yüzden ulaşım sektöründe hidrojen kullanımı oldukça önemli" dedi.
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