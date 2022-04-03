Soyer’e ’Buca Metrosu’ çıkışı: Usulsüzlük, kayırmacılık ve liyakatsizlik meselesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı canlı yayında yargıya taşınan Buca Metrosu ihalesiyle ilgili detaylı açıklamada bulundu. Soyer, Başkan Soyer, "Bu işin arkasında siyaset var mı?" sorusu üzerine "Çok çirkin bir siyaset var. Buradan bize zarar vermek için aslında İzmir'in geleceğine yapılan zarar var" ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer'in sözlerine tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buca Metrosu meselesi duygusal bir mesele değildir; namus meselesi hiç değildir! Tamamen usulsüzlük, kayırmacılık ve liyakatsızlık meselesidir. CHP'li Soyer, işi kendi açısından acıklı hale getirmeye çalışıyor ama, ortada İzmirlilerin cebinden çıkan bir 529 Milyon TL var" ifadelerine yer verdi.

Başkan Soyer'in sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.







Kaya şu ifadeleri kullandı; "CHP'li Soyer, "Buca Metrosu işinde çirkin siyaset var" demiş. Evet, hem çirkin siyaset, hem çarpık ilişkiler ağı, hem de adam kayırmacılık var. Çirkin siyaseti yapan, Buca Metrosu ihalesini 529 Milyon TL fazlaya ihale edip, İzmir'i zarara uğratan Soyer'den başkası değildir!"

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