Kıyak maaş için arsa satıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerini, kıyak maaş dağıtmak için kullanma işini abarttı. İZELMAN'da yeni yapılan genel kurulda Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, Ankara'da ikamet eden tiyatrocu Eren Aysan Yığcı ve yine Ankara'da ikamet eden CHP eski Milletvekili Eren Erdem yeniden yönetim kurulu üyesi yapılarak birer yıl daha maaşa bağlandı.

Soyer, geçtiğimiz günlerde Belediye Meclis Başkanvekilliği'nden istifa eden Kültür eski Bakanı Suat Çağlayan ve Büyükşehir eski Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ı da bu şirketin yönetim kuruluna aldı. İki isme de İZELMAN tarafından ücret ödenecek.

ÇOK KONUŞULACAK KARAR

Durum böyleyken Büyükşehir'in ekonomik açıdan güçlendirmek için geçtiğimiz günlerde 75 milyon lira sermaye artırımı ile para aktardığı İZELMAN, çok konuşulacak bir karar aldı. Şirket Büyük Çiğli'deki 23.6 dönümlük arsasını 87.5 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı. İmar planlarında 'ticaret alanı' olarak gözüken arsanın satış ihalesinin 17 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı. Göreve geldiği tarihten bu yana belediye encümeninin aldığı kararlar üzerinden yapılan araştırmada 3 yılda belediyeye ait toplam 790 taşınmazı 489 milyon liraya sattığı hesaplanan Tunç Soyer'in belediye mülklerinin ardından şimdi de sırayı şirketlerin gayrimenkullerine getirmesi şok etkisi yarattı.

'MALİ SIKINTIDAN SATILMADI'

Yeni Asır'ın görüştüğü Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akyarlı ile Genel Müdür Burak Alp Ersen, arsanın mali sıkıntı nedeniyle satılmadığını savundu. Akyarlı, "Kullanmayacağımız bir yerdi, değerlendirmek istedik. Mali sıkıntı için değil. İZELMAN o konuda en sağlam şirkettir. Başka yatırımlar da yapacağız şimdi. Gaziemir'deki okulumuzu özel eğitim okuluna çevireceğiz" dedi. Ersen de "Ticaret alanı imarlı bu arsayı ekonomiye kazandırmak ve yeni yatırımlar için bu satış kararını aldık" dedi.

İZELMAN çalışanları: Eşit işe eşit ücret istiyoruz

6 BİN 500 PERSONELİ VAR

İZELMAN A.Ş, 26 Kasım 1992 yılında iki ortaklı limited şirket olarak kuruldu. 2005 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin ortaklığı ile A.Ş. statüsüne kavuştu. Bugün itibariyle İZELMAN bünyesinde 6 bin 500 personel bulunuyor. İZELMAN, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık ve kapalı olmak üzere yaklaşık 13 bin 341 kapasite ile otopark hizmeti sunuyor. İzmir'in değişik bölgelerinde kurulmuş olan anaokulu, kreş ve etüt eğitim merkezlerinde yılda yaklaşık 600 öğrenciye eğitim hizmeti veriyor.

ERHAN GÜLENÇ