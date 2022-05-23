Mühürlü yalıda çim rötuşlu düğün

İzmir Bayraklı'da 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nda işletmecilerin deniz kıyısında işgal ettiği hazine arazisi üzerine koyduğu kaçak platformlar Yeni Asır'ın haberiyle kaldırıldı. Bayraklı Belediyesi'nce işletme ruhsatı olmadığı için mühürlenen yalıda yıkımın olduğu günün akşamı mühür fekki yapılarak düğün organizasyonları sürdü. Hileye başvuran işletmeciler kaldırılan ahşap platformların yerine hazır çimle rötuş yaparak işgale devam etti. Yeni Asır'a konuşan Canan E, "Şu an işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan bir yerde içkili yemekli düğünler yapılıyor ve işletme devlet arazisi üzerine çim sererek işgal etmeye devam ediyor" dedi.





4 KEZ YIKIM KARARI ALINDI

Geçtiğimiz gün Yeni Asır'ın haberiyle Bayraklı Belediyesi, Turan'daki ve 2010'dan beri kiracı olan Kadir Pordoğan'ın işlettiği 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'ndaki kaçak eklentileri yıkmak için harekete geçti. Yalıdaki kaçak eklentilerin yıkılması için daha önce 4 kez yıkım kararı alındığı, işletme ruhsatı bulunmayan yalının ana girişinin kapalı olduğu ancak davetlilerin numaratajı farklı olduğu gerekçesi ile mühürlenmeyen müştemilat kapısından içeri alınarak düğünlerin devam ettiği öğrenildi. Belediye mühür fekki yaparak ticari faaliyetine devam eden işletme hakkında yasal işlem başlatırken, geçen Cuma günü yalının deniz tarafında işgal ettiği öne sürülen hazine arazisi üzerindeki ahşap platform görevliler tarafından kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri olay yerinden ayrılırken, yalıda aynı günün akşamı bir düğün organizasyonu daha gerçekleşti. İddiaya göre işletme sahipleri yıkım kararı nedeni ile deniz kıyısından kaldırdıkları ahşap platformların yerine bu kez hazır çim sererek arazinin kötü görüntüsünü ortadan kaldırarak işgale devam etti. Kamuya terk edilmesi gereken deniz kıyısındaki alanı çim sererek rötuşlayan ve masa koyarak işgal etmeyen devam eden işletmenin, daha önce duvarları yıkılan alana da sunta koyarak deniz kıyısını da vatandaşların kullanımına kapattığı göze çarptı.



■ NİDA ALADAĞ

Yeni Asır yazdı belediye harekete geçti! Mühürlü yalıda jet yıkım