Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin cinayeti çözüldü! Saldırı sonrası çok sayıda gözaltı

İzmir'de Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 5 Haziran'da 35 AIT 325 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulunuldu.

Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili 14 şüpheli yakalandı. Saldırıyı M.D. ve A.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili sır perdesi de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çözüldü.





COVİD HASTASI NUMARASI YAPTILAR

Edinilen bilgiye göre, alacak verecek konusu üzerine Dobo Metin ile aralarında husumet bulunan M.D. ve A.Y., Dobo Metin'in aracını takip ederek saldırıyı gerçekleştirdi. F.A. ve E.A. isimli şahıslar ise saldırıyı yapan M.D. ve A.Y.'yi çalıntı araçla alarak olay yerinden uzaklaştırdı. M.D. ve A.Y.'nin kaçmalarına ise İstanbul'da yaşayan acil tıp teknisyenleri U.Ç. A.Ç ve B.Ö. yardımcı oldu. Özel ambulans olarak çalışan şahıslar, önce Karşıyaka'da saklanan ve sonra Manisa'ya geçen M.D. ve A.Y'yi alarak hareket etti. Şahısların, ambulansla Covid hastası taşıyor numarası yaptığı ve saldırıyı gerçekleştirenlerin bu sayede kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Yurt dışına kaçma planı yaptığı düşünülen M.D., A.Y. ve onlara yardım eden şahıslar, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Özel ambulansı H.Y. isimli şahsın ayarladığı, şahısları Manisa'ya götüren çalıntı aracı çalan ve şahıslara teslim eden kişinin de başka bir suçtan cezaevinde olan Ş.A. olduğu anlaşıldı.





BERBER CİNAYETİNİN FAİLİ DE AYNI ŞAHIS ÇIKTI

Emniyet ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde kamera kayıtları saniye saniye incelendi. Olayda kullanılan kalaşnikof, dağda gömülü halde bulundu. Silahlar ise Çiğli ilçesinde ele geçirildi. Saldırı anı kameralara da yansırken, saldırıdan bir gün sonra meydana gelen berber cinayetinin de saldırı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Karşıyaka ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda berberlik yapan Yener Edis hayatını kaybetmiş, çaycılık yapan O.T. yaralanmıştı. Dobo Metin'in arkadaşı olan Yener Edis'i, M.D.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şahıstan 4'ü serbest bırakıldı. Bir kişinin cezaevinde olduğu 10 şüpheliden 9'u ise adliyeye sevk edildi.

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