  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçakladı: Yasak aşkın sonu ölümle bitti!

Tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçakladı: Yasak aşkın sonu ölümle bitti!

İzmir'e bağlı Bergama ilçesinde yaşanan olay duyanların kanını dondurdu. Kocası hapiste yatarken, İbrahim Çokgezer (30) ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen H.Ç., sevgilisyle tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte H.Ç. eline geçirdiği bıçakla Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan adam hayatını kaybederken olay yerine gelen polisler H.Ç.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

DHA

01.09.2022, 09:23

Tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçakladı: Yasak aşkın sonu ölümle bitti!

İzmir'in Bergama ilçesinde, H.Ç(25), sevgilisi olduğu öne sürülen İbrahim Çokgezer'i(30) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. H.Ç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evli ve kocasının cezaevinde olduğu öğrenilen H.Ç., iddiaya göre yasak aşk yaşadığı İbrahim Çokgezer ile tartıştı. Bu sırada bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan, ikili arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü. H.Ç., evde bulunan bir bıçakla Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. Çokgezer kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.Ç.'yi yakaladı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çokgezer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İbrahim Çokgezer'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA