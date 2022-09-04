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İzmir'de silahlar patladı! 1 ölü 1 yaralı!

İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavga can aldı. Edinilen bilgiye göre, T.A. (56) henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü Özgür Sözer ve Şahin Çoban (36) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşen tartışma, T.A.'nın ortalığı kurşun yağmuruna tutmasıyla çığrından çıktı. Kurşunların isabet ettiği Çoban hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybederken, Sözer ise yaralı bir şekilde hastaneye sevk edildi.

AA

04.09.2022, 14:12 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022, 14:21

İzmir’de silahlar patladı! 1 ölü 1 yaralı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayaköy Mahallesi'nde T.A. (56) ile Özgür Sözer ve Şahin Çoban (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, T.A. tabancayla Sözer ve Çoban'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çoban, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti, Sözer ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan T.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayda kullanılan tabanca Alabaş mevkisinde araziye atılmış, şüphelinin aracı da Kurşunlu Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

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