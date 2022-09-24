Suçunu bilen Soyer başını öne eğip gitti!

İzmir'in Konak ilçesindeki tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'nın (40) istasyonda tuvalet olmadığı için ihtiyacını gidermek amacıyla yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmesi, Büyükşehir Belediyesi'nin tramvay duraklarında ilkel koşullarda çalışmak zorunda kalan güvenlik görevlilerinin çektiği çileyi bir kez daha gündeme getirdi.



Tunç Soyer'e tepki gösteren Hülya Onaylı'nın arkadaşları ve ailesi, hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.



'ALTINA BEZ BAĞLAYAN VAR'

Yeni Asır'a konuşan tramvay çalışanlarının söyledikleri yürek burktu. İsmini vermek istemeyen kadın güvenlik görevlisi, "Hülya gibi hepimiz aynı şeyleri yaşadık. Tramvay duraklarında tuvalet olmadığı için en yakın restoran veya kafeye gitmek zorunda kalıyoruz. Normalde durağı böyle boş bırakmamız doğru değil ama yapacağımız bir şey yok. Altına bez bağlayan çok sayıda arkadaşımız var. Birçoğu bunu söyleyemiyor. Bugün Hülya'nın başına gelenin bizim başımıza gelmesinden korkuyoruz. Göztepe durağında yaya geçidi bile yok. 8 saat nasıl dayanalım? Daha önce 2 yıl bez bağlama olaylarından dolayı çok kez sesimizi duyurduk. Ama ne Tunç Soyer, ne Sönmez Alev hiçbir şey yapmadı" dedi.



'BU BİR İHMAL, CİNAYETTİR!'

Hülya Onaylı'nın ablası Semra Şengül (51) ise, yaşananların ecel olmadığını söyledi. Kardeşinin ölümünün bir ihmal ve cinayet olduğunu söyleyen Şengül, "Benim kardeşimin çalıştığı iş yerinde bir tuvalet olsaydı, yolun karşısına geçmeyecekti. Ben bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ilettim. 'Çalışanlar size kaç kere dilekçe vermiş, sendikalar devriye girmiş' dedim. Biz bilseydik, kendi cebimizden karşılayıp çalışanların duasını alırdık. Sesini çıkaramadı, bir şey diyemedi. Başını eğip gitti. Çünkü suçlu ve hatalı" diye konuştu. Onaylı'nın ikizi Derya Karaca da (38) kardeşinin işine aşık olduğunu vurgulayarak, "Kardeşimin canının yitirmesinde kimin payı varsa dava açacağız. Heykel yapmak yerine, insani ihtiyaçlar için gerekenler yapılsın" ifadelerini kullandı.



'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Hülya Onaylı'nın bir diğer ablası Berna Özer, olayda ihmal olduğunu belirterek kardeşinin cenazesine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdiklerini söyledi. Özer, "Tunç Soyer, kendisine söylediklerimiz karşısında hiçbir şey diyemedi. Suçunu bildiği için başını eğip gitti. Biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu ihmal karşısında suç duyusunda bulunacağız" diye konuştu.

TOLGA TEKİN

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