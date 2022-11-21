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Haberler İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda hep aynı çile! Esnaf tepkisini kağıttan gemi yüzdürerek gösterdi

Kemeraltı Çarşısı'nda hep aynı çile! Esnaf tepkisini kağıttan gemi yüzdürerek gösterdi

İzmir'de etkili olan sağanakla birlikte tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su baskınları yaşandı. Esnaftan bazıları, ellerinde fırçalarla suların dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı.

DHA

21.11.2022, 16:29

Kemeraltı Çarşısı’nda hep aynı çile! Esnaf tepkisini kağıttan gemi yüzdürerek gösterdi

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrasında kentte bugün öğleden sonra yağmur etkisini gösterdi. Sağanakla birlikte tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Çarşı esnafı ellerinde fırçalarla su girmesine engel olmaya çalıştı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı.



Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten esnaf, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi. Bazı esnaf ise her yağmur sonrasında alışık oldukları manzara nedeniyle kağıttan gemi yapıp, yağmur sularında yüzdürerek sitemlerini dile getirdi.



Öte yandan Buca'daki oto galericilerin bulunduğu Otokent Sitesi önündeki yol da yağmur sularıyla doldu. Sürücüler suyla dolu yoldan geçerken zor anlar yaşadı.

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