AK Partili İnan’dan Soyer’e inşaat çıkışı: Malzeme çalarak tarihe geçtiniz

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka – Örnekköy'de yapımı süren bina hakkında projede demir eksikliği ve hatalı beton imalatı olduğunu ileri sürmüştü.

HATALI KISIM YIKILACAK

İddialara yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48.000 m² inşaatın 300 m²'sinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"KÖTÜ ÖRNEK"

Sosyal medya hesabından Soyer'e yanıt veren AK Partili İnan, "Projeniz(!) ülkemize maalesef "kötü örnek" oluyor. Yüklenici firma dediğiniz zaten bağlı şirketiniz İZBETON. 48.000 m² alanın 300 m²'sinde anlaştığımıza göre geri kalan 47.700 m²'lik inşaat için çağrımı tekrarlıyorum: Odalar, üniversiteler ve bilim insanları tüm projeyi baştan sona incelesin! Kentsel dönüşümde malzeme çalarak tarihe geçtiniz. Bunu yaparak projenin diğer etaplarını da risk ve tehlike altında bıraktınız. İnsan hayatına mal olabilecek bu fahiş hatanızı bu derece küçümseniz bile tehlikenin boyutunu başlı başına gösteriyor" dedi.

Örnekköy’den sonra Gaziemir fiyaskosu

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