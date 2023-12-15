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İzmir'de DEAŞ operasyonu! Ekipler takip sonrası harekete geçti

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 3 Suriyeli şüpheli, güvenlik güçleri tarafından operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.

DHA
İzmir’de DEAŞ operasyonu! Ekipler takip sonrası harekete geçti

İzmir'de, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 Suriye uyruklu şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu 3 şüphelinin geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, bugün güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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