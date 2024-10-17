İzmir’deki gıda sahtekarlarının adresi de sahte çıktı!

Söz konusu firmalar, halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar üretmekle suçlanıyor. Torbalı Ticaret Odası (TTO) tarafından yapılan açıklamada, bu firmalarla ilgili disiplin süreçlerinin hızla başlatıldığı ve denetim ekiplerinin sahaya çıkarak incelemeler yaptığı belirtildi. Ancak denetimler sırasında şaşırtıcı bir durumla karşılaşıldı. Listede adı geçen firmalar, kayıtlı işyeri adreslerinde bulunamadı. Adres sahteciliği yapan firmaların tescilli adresinde faaliyet göstermediği tespit edildi.