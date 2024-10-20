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İzmir'de 16'lık suç makinesi yakalandı! 107 yıl hapisle aranıyordu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 103 hırsızlık olayına karışan ve 107 yıl hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki A.Ç., Karşıyaka'da polisin takibi sonrası kovalamaca ile yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç., emniyete götürüldü.

İHA
İzmir’de 16’lık suç makinesi yakalandı! 107 yıl hapisle aranıyordu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, 103 farklı hırsızlık olayından 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki suç makinesi çocuk, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de, ev ve iş yerlerinden 103 farklı hırsızlık olayına karışan ve 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki suç makinesi A.Ç.'yi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Örnekköy Mahallesi'nde olduğuna dair bilgi aldı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Bunun üzerine suç makinesi çocuğu yakalama çalışmaları başlatan ekipler, takibe aldıkları A.Ç.'yi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.Ç., ifadesi alınmak üzere Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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