Küba karanlığında mahsur kaldılar

Küba'da, 18 Ekim'de ana enerji santralinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Ülke karanlığa büründü. Hükümet yetkilileri elektrik şebekesinin çöktüğünü duyururken, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 'acil durum' ilan etti. Aralarında İzmir'den giden 3 iş insanının da bulunduğu 26 vatandaşımız ülkede mahsur kaldı. Elektrikli cihazlar çalışmadığı için mahsur kalanlara Türkiye'deki aileleri ulaşamadı.

3 İZMİRLİ MAĞDUR OLDU

İzmir'deki Ceyhan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan, Yönetim Kurulu üyesi olan oğlu Emre Dağhan'la görüşemediklerini belirterek, "Normalde pazar günü döneceklerdi. Ancak uçaklar iniş yapamadığı için ileriki bir tarihte, arıza onarılınca dönebilecekler" dedi. Bir inşaat malzemeleri şirketinin Türkiye satış müdürü Saygın Güçlü ile yine bir inşaat şirketinin genel müdürü olan Hasan Ahmet Eskici'nin Küba'da bulunduğu öğrenildi.

Bir inşaat malzemesi şirketinin davetlisi olarak, Türkiye'nin çeşitli illerinden Küba'ya giden iş insanları büyük mağduriyet yaşadılar. Bu kişiler arasında iş gezisine İzmir'den katılan Emre Dağhan, Saygın Güçlü ve Hasan Ahmet Eskici adlı iş insanları da bulunuyor.