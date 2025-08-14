İzmir Karşıyaka'da maaş krizi devam ediyor! İşçiler başkanın kapısına dayandı





Kent A.Ş. çalışanlarının, son 5 aydır maaşlarını alamadığı, ödemelerin ise taksitle yapılmaya çalışıldığı öğrenildi. Personel A.Ş.'de ise maaşların her ay geç ve parça parça ödendiği, haziran ayı maaşlarının sadece yüzde 75'inin yatırıldığı, kalan yüzde 25'lik kısmın ise hala ödenmediği öğrenildi. Burada görev yapan işçilerin de 1 yıl önce ödenmesi gereken TİS farklarını beklediği öne sürüldü.